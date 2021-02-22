"Мирзов имеет контракт со "Спартаком", он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать со "Спартаком" о продолжении аренды. Официальных запросов пока сделано не было. Планируем ближе к лету, к завершению сезона будем смотреть, думать.
Глушаков играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить", - заявил Терюшков.
Резиуан Мирзов в этом сезоне провел за "Химки" 10 матчей во всех турнирах, в них он забил 4 мяча. Аренда игрока из "Спартака" заканчивается в июне текущего года.
Денис Глушаков пришел в "Химки" в октябре прошлого года на правах свободного агента. В текущем сезоне у него 11 матчей за подмосковный клуб, один забитый гол и одна результативная передача. Контракт игрока заканчивается после окончания чемпионата.
В матче 1/8 финала Кубка России "Химки" уступили "Крыльям Советов" со счетом 4:0 и вылетели из розыгрыша трофея.
Ближайший матч команда Черевченко проведет 27 февраля против "Уфы". Матч начнется в 14:00 мск.
Источник: "СЭ"
"Химки" хотят сохранить в команде Мирзова и Глушакова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что "Химки" намерены сохранить лидеров команды.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!