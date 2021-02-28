"Тренер - это не просто слово". "Спартак" ошибся, оставив Доменико Тедеско

"Спартак" удручает. Нет ни игры, ни эмоций.
Давайте определимся сразу. Романа Зобнина удалили справедливо. На первую желтую карточку полузащитника "Спартака" спровоцировал Хвича Кварацхелия (странно, что тренерский штаб красно-белых никак не подготовился к вингеру "Рубина", который и в первом матче "удалил" Павла Маслова). Имея у себя горчичник, идти в стык, в какой пошел Зобнин... На месте клуба к Зобнину можно применить санкции, без скидок на его заслуги перед командой в сезоне.

"Тренер - это не просто слово". "Спартак" ошибся, оставив Доменико Тедеско

И сразу - гол Александра Соболева тоже отменили правильно. Даже без рисованных линий было ясно, что нападающий "Спартак" чуть-чуть поторопился. Зря он, кстати, психовал.


Лучше бы Соболев так злился на себя в первом тайме, когда Мозес создал для него шикарный момент. А Соболев почему-то не ожидал паса от партнера, застыл на месте и позволил Уремовичу стать героем эпизода. Нападающий, который испытывает голод до забитых мячей, должен был вместе с ногой Уремовича заносить мяч в сетку, а не ждать, когда пас докатится. Кстати, это был единственный опасный момент "Спартака" в первом тайме.

Адекватного в игре "Спартака" до удаления Зобнина было мало. Выход Промеса в старте - это, конечно, красивая акция для болельщиков, для соцсетей. Болельщики защищали легенду клуба в каждом эпизоде, когда против него фолили или арбитр принимал неоднозначные решения. Но заслуживает ли Промес в нынешней своей форме такую поддержку? Может, стоило попридержать Квинси? Для нынешнего "Спартака" Промес - игрок выше классом. Но неужели он настолько легко вписался в такую хаотичную игру "Спартака"? Статистика говорит обратное - у Промеса худший процент точных передач (76%, меньше только у Соболева, но тот не отвечает за пасы), у него 1 удар (0 в створ) и 1 успешная обводка.


Почему "Спартак" заиграл активнее только после удаления? Что до этого мешало? Может, не до конца понятная схема 4-4-2. Мозес и Промес постоянно менялись флангами. Но для Самошникова было все равно, когда останавливать. Да и Зуев (а потом и Уремович) не испытывал никаких проблем ни с вингерами, ни с Айртоном. Бразилец вообще провел свой худший матч в составе "Спартака". Ясно, что Айртон - не тот игрок, который идеально подходит для позиционных атак. Но сегодня количество ошибок у бразильца зашкаливало. Никто в матче не терял мяч больше, чем Айртон (6 раз). Почему он постоянно упирался в своего? Почему для него никто не делал свободного пространства?

Тренерский штаб "Спартака" ошибся, когда в перерыве убрал с поля Хендрикса. Тедеско и помощники действительно думали, что Мозес способен пахать, бегать и в атаку, и в защиту? Да даже Промес, тренировавшийся с командой меньше недели, оказался к объему работ готов лучше, чем нигериец. Мозес, как и Джордан Ларссон, - футболист, старающийся избегать активной борьбы. Включите любой матч "Спартака" и посмотрите, как ведет себя Мозес, когда ему дают передачу внедодачу или в борьбу. Правильно - он игнорирует этот пас. Так почему он должен был, по мнению тренерского штаба, отрабатывать в защите? Никаких поводов для этого Мозес никогда не давал. Поэтому и гол Хвича сделал из-под него.


Видео принадлежит ООО "Национальный спортивный канал"
Посмотреть его можно в твиттере "Матч Премьер"

Замена сработала только одна - выход Алекса Крала. Оказалось, что чех вполне себе готов. Весь второй тайм он отбегал на хорошей скорости, покрывая большие пространства. И это еще одна странность. После поражения в Кубке от "Динамо" Тедеско говорил, что команде Крала не хватило. Тогда чех был травмирован. Сейчас он был готов, но опять не получил место в основе. В итоге, центр "Спартака" без Крала вообще не работал. Понсе опускался чуть ли не на один уровень с Зобниным, чтобы добраться до мяча, а должен был таранить оборону "Рубина".

"Спартак" был лидером первой части чемпионата по голам со стандартов. Что случилось со стандартами сейчас? В первом тайме был штрафной, когда у мяча собрались Мозес, Промес, Хендрикс. Все втроем что-то обсуждали, потом побежали и... Покатили под удар Павлу Маслову, который находился в центре перед штрафной. Маслову, который никогда не слыл Рональдом Куманом. Безусловно, это было неожиданно для обороны "Рубина". Но по факту - Маслов не пробил, отдал на фланг Айртону, чтобы тот навесил. А бразилец и навесы - это антонимы по матчу с "Рубином".


Доменико Тедеско - тренер, хорошо работающий в сложных условиях. Он может подхватить "Шальке", вселить в них уверенность, вырвать невероятную ничью в Рурском дерби, забраться на фанатскую трибуну. В общем, когда все плохо, Тедеско выглядит таким крутым антикризисным менеджером, который врывается в клуб, налаживает атмосферу, удивляет тактическими схемами, дает результат (пусть и не стабильно). Подобный трюк Тедеско повторяет и в "Спартаке". После "феноменальной" работы Олега Кононова Тедеско смотрелся органично. Он принимал ответственность за поражения на себя, а не сваливал их на молодого кипера, как это было с Кононовым в Оренбурге. Он выставил настройки, на которых "Спартак" более-менее докатил прошлый сезон и ворвался в борьбу за чемпионство в нынешнем.

Но как только над Тедеско исчезла опасность увольнения (он же сам уходит и даже преемника подсказывает), как только ему подвезли игроков, которых не хватало для качественного рывка в первой части чемпионата, тренер отпустил ситуацию. Тедеско плохо подготовил команду к рестарту РПЛ. Вернувшийся Промес, который тренировался в "Аяксе" индивидуально, а против "Рубина" проведший полный матч, - это камень в сторону тренера по физической подготовке. Это так подводят команду к сложному отрезку в Кубке и чемпионату? Да и по самой игре не возникло ни разу ощущения, что "Спартак" как-то работал над цельностью игры.

По-человечески Тедеско можно понять. Когда вы увольняетесь с работы, вряд ли в положенные по закону 2 недели вы будете вкалывать, как и ранее? Сверхнормы точно выполнять не станете. А "Спартак" сейчас в таком положении, что только прыжок выше головы всех (от обычных работников на базе в Тарасовке до тренеров и футболистов) даст шанс зацепиться в борьбе с "Зенитом". Что остановило зимой руководство "Спартака" от поиска нового тренера? Или вся надежда на стратегию, которую представит Дмитрий Попов в марте?

"Спартак" продолжает крутиться по схеме от "Вау! Наш новый тренер - король!" до "Пора его выгонять". И в эту схему клуб загнало руководство, принимающее абсолютно не логичные решения. Будет ли стратегия Попова спасением? Никто не узнает, потому что при первой неудаче Леонид Федун расстанется и с Поповым, и с его стратегией. Сколько еще сезонов потребуется, чтобы окончательно убедить владельца клуба взять паузу в своем управлении "Спартаком" и дать поработать профессионалам?

Фото: кадры из трансляции "Матч Премьер", официальный твиттер "Спартака"

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Теги: Спартак Рубин Тедеско Промес
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