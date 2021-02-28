"Тренер - это не просто слово". "Спартак" ошибся, оставив Доменико Тедеско

И сразу - гол Александра Соболева тоже отменили правильно. Даже без рисованных линий было ясно, что нападающий "Спартак" чуть-чуть поторопился. Зря он, кстати, психовал.
Лучше бы Соболев так злился на себя в первом тайме, когда Мозес создал для него шикарный момент. А Соболев почему-то не ожидал паса от партнера, застыл на месте и позволил Уремовичу стать героем эпизода. Нападающий, который испытывает голод до забитых мячей, должен был вместе с ногой Уремовича заносить мяч в сетку, а не ждать, когда пас докатится. Кстати, это был единственный опасный момент "Спартака" в первом тайме.
Адекватного в игре "Спартака" до удаления Зобнина было мало. Выход Промеса в старте - это, конечно, красивая акция для болельщиков, для соцсетей. Болельщики защищали легенду клуба в каждом эпизоде, когда против него фолили или арбитр принимал неоднозначные решения. Но заслуживает ли Промес в нынешней своей форме такую поддержку? Может, стоило попридержать Квинси? Для нынешнего "Спартака" Промес - игрок выше классом. Но неужели он настолько легко вписался в такую хаотичную игру "Спартака"? Статистика говорит обратное - у Промеса худший процент точных передач (76%, меньше только у Соболева, но тот не отвечает за пасы), у него 1 удар (0 в створ) и 1 успешная обводка.
Почему "Спартак" заиграл активнее только после удаления? Что до этого мешало? Может, не до конца понятная схема 4-4-2. Мозес и Промес постоянно менялись флангами. Но для Самошникова было все равно, когда останавливать. Да и Зуев (а потом и Уремович) не испытывал никаких проблем ни с вингерами, ни с Айртоном. Бразилец вообще провел свой худший матч в составе "Спартака". Ясно, что Айртон - не тот игрок, который идеально подходит для позиционных атак. Но сегодня количество ошибок у бразильца зашкаливало. Никто в матче не терял мяч больше, чем Айртон (6 раз). Почему он постоянно упирался в своего? Почему для него никто не делал свободного пространства?
Тренерский штаб "Спартака" ошибся, когда в перерыве убрал с поля Хендрикса. Тедеско и помощники действительно думали, что Мозес способен пахать, бегать и в атаку, и в защиту? Да даже Промес, тренировавшийся с командой меньше недели, оказался к объему работ готов лучше, чем нигериец. Мозес, как и Джордан Ларссон, - футболист, старающийся избегать активной борьбы. Включите любой матч "Спартака" и посмотрите, как ведет себя Мозес, когда ему дают передачу внедодачу или в борьбу. Правильно - он игнорирует этот пас. Так почему он должен был, по мнению тренерского штаба, отрабатывать в защите? Никаких поводов для этого Мозес никогда не давал. Поэтому и гол Хвича сделал из-под него.
?? Джордже Деспотович забил свой первый гол в матче на 53-й минуте.#СпартакРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/G4uSkcPfzg— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2021
Видео принадлежит ООО "Национальный спортивный канал"
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Замена сработала только одна - выход Алекса Крала. Оказалось, что чех вполне себе готов. Весь второй тайм он отбегал на хорошей скорости, покрывая большие пространства. И это еще одна странность. После поражения в Кубке от "Динамо" Тедеско говорил, что команде Крала не хватило. Тогда чех был травмирован. Сейчас он был готов, но опять не получил место в основе. В итоге, центр "Спартака" без Крала вообще не работал. Понсе опускался чуть ли не на один уровень с Зобниным, чтобы добраться до мяча, а должен был таранить оборону "Рубина".
"Спартак" был лидером первой части чемпионата по голам со стандартов. Что случилось со стандартами сейчас? В первом тайме был штрафной, когда у мяча собрались Мозес, Промес, Хендрикс. Все втроем что-то обсуждали, потом побежали и... Покатили под удар Павлу Маслову, который находился в центре перед штрафной. Маслову, который никогда не слыл Рональдом Куманом. Безусловно, это было неожиданно для обороны "Рубина". Но по факту - Маслов не пробил, отдал на фланг Айртону, чтобы тот навесил. А бразилец и навесы - это антонимы по матчу с "Рубином".
Доменико Тедеско - тренер, хорошо работающий в сложных условиях. Он может подхватить "Шальке", вселить в них уверенность, вырвать невероятную ничью в Рурском дерби, забраться на фанатскую трибуну. В общем, когда все плохо, Тедеско выглядит таким крутым антикризисным менеджером, который врывается в клуб, налаживает атмосферу, удивляет тактическими схемами, дает результат (пусть и не стабильно). Подобный трюк Тедеско повторяет и в "Спартаке". После "феноменальной" работы Олега Кононова Тедеско смотрелся органично. Он принимал ответственность за поражения на себя, а не сваливал их на молодого кипера, как это было с Кононовым в Оренбурге. Он выставил настройки, на которых "Спартак" более-менее докатил прошлый сезон и ворвался в борьбу за чемпионство в нынешнем.
Но как только над Тедеско исчезла опасность увольнения (он же сам уходит и даже преемника подсказывает), как только ему подвезли игроков, которых не хватало для качественного рывка в первой части чемпионата, тренер отпустил ситуацию. Тедеско плохо подготовил команду к рестарту РПЛ. Вернувшийся Промес, который тренировался в "Аяксе" индивидуально, а против "Рубина" проведший полный матч, - это камень в сторону тренера по физической подготовке. Это так подводят команду к сложному отрезку в Кубке и чемпионату? Да и по самой игре не возникло ни разу ощущения, что "Спартак" как-то работал над цельностью игры.
По-человечески Тедеско можно понять. Когда вы увольняетесь с работы, вряд ли в положенные по закону 2 недели вы будете вкалывать, как и ранее? Сверхнормы точно выполнять не станете. А "Спартак" сейчас в таком положении, что только прыжок выше головы всех (от обычных работников на базе в Тарасовке до тренеров и футболистов) даст шанс зацепиться в борьбе с "Зенитом". Что остановило зимой руководство "Спартака" от поиска нового тренера? Или вся надежда на стратегию, которую представит Дмитрий Попов в марте?
"Спартак" продолжает крутиться по схеме от "Вау! Наш новый тренер - король!" до "Пора его выгонять". И в эту схему клуб загнало руководство, принимающее абсолютно не логичные решения. Будет ли стратегия Попова спасением? Никто не узнает, потому что при первой неудаче Леонид Федун расстанется и с Поповым, и с его стратегией. Сколько еще сезонов потребуется, чтобы окончательно убедить владельца клуба взять паузу в своем управлении "Спартаком" и дать поработать профессионалам?
Фото: кадры из трансляции "Матч Премьер", официальный твиттер "Спартака"