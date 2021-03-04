"На мой взгляд, по состоянию на конец года Деспотович был сильнее Дзюбы, и сейчас мнение не изменилось. Сейчас он лучший форвард РПЛ. Деспотович более разнообразен, чем тот же Азмун. Сейчас "Зенит" может укрепиться, ослабив "Рубин" — взять Хвичу и Деспотовича, но это будет стоить дорого", — приводит слова Широкова "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Деспотович провел 16 матчей, отличившись в них 9-ю забитыми мячами (1 - с пенальти) и двумя результативными передачами. Сербский форвард занимает 3-е место в гонке бомбардиров чемпионата. Больше него забили только нападающие "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба. На их счету по 11 голов.
Широков: Деспотович сильнее Дзюбы
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, кого считает лучшим нападающим РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
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