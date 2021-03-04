- Правда ли, что мы не отпустили Кутепова? Не было вообще никаких предложений. С Кутеповым мы говорили, что ему нужна практика. Если бы поступило предложение от хорошей команды, где он мог бы играть - клуб бы его рассмотрел, - передает слова Попова "Чемпионат".
27-летний центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов в текущем сезоне принял участие в 10 матчах своей команды во всех турнирах - 8 в Российской премьер-лиге и 2 в Кубке России. В 4 последних матчах РПЛ главный тренер красно-белых Доменико Тедеско выпускал Кутепова на позицию центрального нападающего.
В "Спартаке" рассказали о текущей ситуации с Кутеповым
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов сообщил о ситуации с трансферными предложениями по защитнику Илье Кутепову.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!