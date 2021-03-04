- Гулиев, Мирзов, Ташаев, Селихов? Гулиев и Ташаев долго не играли. До лета они первой команде не помогут, а дальше при новом тренере все зависит от них. Мирзов ярко играет в "Химках". Судя по всему, он вернется, а дальше все зависит уже от него и предложений, которые мы получим. Селихов лечился полтора года. Ахилл - самая страшная травма в футболе. Там был еще небольшой рецидив, поэтому лечение затянулось. Человеку просто нужно набрать форму. Опять же летом все в его руках, - цитирует Попова "Чемпионат".
24-летний полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев в текущем сезоне не провел ни одного матча, в последний раз выходил на поле в ноябре 2019 года. 26-летний вингер Александр Ташаев в текущем сезоне сыграл 6 матчей за "Спартак-2" в Футбольной национальной лиге и выполнил 1 результативную передачу. 26-летний голкипер Александр Селихов в нынешнем сезоне провел 5 матчей за "Спартак-2" в ФНЛ и пропустил в них 5 мячей, 1 матч завершил без пропущенных голов. 27-летний вингер Резиуан Мирзов, не сыграв в сезоне ни одной игры за "Спартак", в начале октября 2020 года отправился в аренду до конца сезона в "Химки", за которые провел 11 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
Спортивный директор "Спартака" рассказал о ситуации с Гулиевым, Мирзовым, Ташаевым и Селиховым
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов осветил текущую ситуацию с полузащитниками Аязом Гулиевым, Александром Ташаевым и Резиуаном Мирзовым и вратарем Александром Селиховым.
Фото: РИА Новости
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