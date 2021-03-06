— Сейчас мы замечательно работаем в "Ростове". В "Спартаке", насколько я знаю, работает Тедеско. Никогда не знаешь, что и где будет. Это вопрос к моему мужу, — цитирует Дарью Карпину Sport24.
52-летний Карпин выступал за "Спартак" в качестве игрока с 1990 по 1994 год. С 2008 по 2012 год работал генеральным директором клуба, а с 2009 по 2014 (с перерывами) — главным тренером.
В декабре 2017 года Карпин возглавил "Ростов", с которым в нынешнем сезоне идет на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России с 34 очками.
Жена Карпина высказалась о возможном возвращении мужа в "Спартак"
Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина ответила на вопрос, не хочет ли она переехать в Москву, чтобы муж стал главным тренером "Спартака".
Фото: инстаграм Дарьи Карпиной
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