«Спартак» уничтожил «Краснодар», Промес забил первый гол после возвращения

Rusfootball.info — о центральном матче тура, который закончился триумфом москвичей
Фото: Championat
Начало 2021 года выдалось неудачным и для «Спартака», и для «Краснодара». Обе команды уже успели вылететь из Кубка России, а «Краснодар» ещё и прибавил к этому фиаско в Лиге Европы. Там южане дважды проиграли загребскому «Динамо», закрыв позорную главу в истории России в еврокубках.

Не слишком удачно команды начали и вторую часть сезона в РПЛ. «Краснодар» не смог обыграть «Урал», да еще и по ходу встречи пришлось отыгрываться, оставшись в меньшинстве. А «Спартак» и вовсе проиграл на своем поле «Рубину», ещё сильно отдалившись от лидирующего «Зенита», да и первой тройки. В общем, не хочется использовать избитое клише про матч за шесть очков, но встреча действительно имела колоссальное значение.

В «Краснодаре» снова куча проблем

В общем-то, объективно у «Краснодара» было не много шансов на успех. Южане уже традиционно столкнулись с целой кучей кадровых проблем. Помимо голкипера Матвея Сафонова отсутствовали капитан Александр Мартынович и лучший бомбардир команды Маркус Берг. Кроме того, краснодарцы еще и лишились фактически всех крайних защитников. Игорь Смольников отбывал дисквалификацию, а Ойонго, Рамирес, Петров и Стоцкий находились в лазарете. Радовало лишь возвращение в строй Чернова, но, конечно, заменить более креативных крайних защитников он не мог.



На фоне столь больших проблем отсутствие в «Спартаке» Романа Зобнина нельзя было рассматривать, как серьёзную отговорку. И, конечно, очередной матч пропускал наставник «Спартака» Доменико Тедеско, который продолжает расплачиваться за конфликт в Сочи.

Краснодарцы стартовый отрезок игры откровенно проспали. «Спартак» включился с первых минут и уже к 10-й минуте вёл с преимуществом в два мяча. В самом дебюте хозяев вперёд вывел Александр Соболев, который головой замкнул навесную передачу Наиля Умярова. А уже на 8-й минуте счёт голам после возвращения в Москву открыл Квинси Промес. Голландец отлично откликнулся на проникающую передачу, воспользовавшись посредственной игрой Алексея Ионова в качестве крайнего защитника.

К слову, «Спартак» перешёл на привычную тактическую смеху 3-5-2. Сложно сказать, связана ли с этим победа москвичей, или же стоит винить безобразную игру гостей в обороне. Но факт остаётся фактом: Тедеско продолжает экспериментировать, но на этот раз он, хотя бы, поступил правильно.

Первый тайм получился огненным. «Краснодар», получив два мяча, бросился вперёд с безумным остервенением. «Быки» топтали соперника, разрывая оборону москвичей, но краснодарцев уже в очередной раз подвели проблемы реализации. Гости выигрывали к перерыву по всем статистическим показателям, но из-за отсутствующей реализации южане так и проигрывали в два мяча. А лучший шанс в первые 45 минут в составе гостей упустил Ионов, попавший в перекладину.

Поплясали на костях

Впрочем, «Краснодар» так и не сдался. С первых минут второго тайма южане принялись за дело, заставив «Спартак» обороняться числом и умением. Но ждать первый гол гостей пришлось до 56-й минуты. Газинский воспользовался неудачным выносом Умярова и пробил в самую девятку с дистанции.

В эти минуты казалось, что «Краснодар» может заставить москвичей дрогнуть. Но уже через пару минут «Спартак» вновь заставил соперника капитулировать. «Краснодар» безобразно сыграл в прессинге, позволив москвичам провести быструю контратаку. Промес отдал, а Соболев мощно пробил в касание от линии штрафной. Молодой голкипер Агкацев не смог спасти свою команду после великолепного завершения.


А дальше «Краснодар» совсем развалился. Уже через две минуты после стандарта южане позволили Ларссону убежать со своей половины поля на рандеву с вратарём, а швед реализовал свой шанс. Пожалуй, Умяров в начальной фазе атаки подыграл себе рукой, но всё равно вопросы к расстановке «быков» остаются. Обычно такие голы можно увидеть в любительской лиге.

«Спартак» уничтожил «Краснодар», Промес забил первый гол после возвращения

Тот самый гол Ларссона
В концовке своё имя на табло прописал Понсе, а Ларссон оформил дубль. «Краснодар» был уже слишком демотивирован, чтобы хоть что-то показать в оставшиеся минуты. В итоге всё обернулось настоящим кошмаром для южан и великолепной победой для «Спартака».

Самое удивительное, что «Краснодар» практически не уступил сопернику по количеству ударов по воротам (17:22), да по игре, если не считать провальный отрезок.

После матча светящийся от счастья владелец «Спартака» Леонид Федун вновь и вновь отвечал на вопрос о возможном продолжении работы в команде Тедеско, а грустный Мурад Мусаев в очередной раз столкнулся со шквалом вопросов о своей отставке. Пожалуй, так близко он к ней не был ещё никогда.

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Теги: Краснодар Спартак
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