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Бубнов назвал фаворита в чемпионской гонке РПЛ
Сегодня, 15:05
Бывший игрок "
Спартака
" Александр Бубнов считает "
Зенит
" фаворитом на золотые медали РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"
Зенит
" вышел в лидеры, до зимней паузы осталось шесть игр… Вот этот разрыв в два и четыре очка в оставшихся шести играх, на мой взгляд, будет увеличиваться.
"Зенит" будет уходить в отрыв", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".
После 12 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 27 очков. В следующем матче петербуржцы встретятся на выезде с "Крыльями Советов".
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Александр Бубнов
Зенит
Опубликовал:
Владислав
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