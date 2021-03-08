Что такое "не везет". В Казани все было против "Зенита"

Забыли форму в Питере
В такое невозможно было поверить. Чемпион страны летит на выезд, а администраторы команды забывают целиком игровую форму. Сразу вспомнилось увольнение Владислава Радимова, который забыл про лимит, выпустил лишнего легионера и подставил команду под техническое поражение. Но тогда можно было списать на помутнение, эмоции. А как объяснить, что сделали (а точнее не сделали) администраторы?
Спасибо, Алиса! pic.twitter.com/44keNkmPCh— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 8, 2021
СММ-щики "Зенита" достойно выкрутились из ситуации. Администраторам сильно не повезло. Искать новую работу в постковидном Питере - довольно тяжело. Тем более с таким пунктом в резюме. По предварительным оценкам, срочный чартер из Казани в Питер и обратно обошелся в клубу от 2 до 4 миллионов рублей.
Пенальти №1
О каких семинарах с судьями постоянно рассказывают комментаторы Матч ТВ? Где с ними можно ознакомиться? И есть ли в них вообще какой-то толк, особенно после игры рукой Мозеса в Кубке, которую комментаторы сначала не посчитали фолом, ссылаясь на семинар? Вчера вопросы вызвала игра рукой Наиля Умярова, который начал голевую атаку "Спартака". Оказалось, что арбитры посчитали, что рука Умярова была в естественном положении.
В матче "Зенита" рука у Кузяева была в неестественном положении. Но чтобы это понять, Сергей Карасев потратил много времени. Теперь игра рукой в штрафной - тончайший момент. Игроки сами не понимают, когда будет пенальти, а когда - нет. Например, Денис Макаров в перерыве матча сказал, что любая рука - это пенальти. Срочно нужно собрание судей, которые все разложат по полочкам. Иначе смотреть футбол будет непонятно. И "Зениту" не повезло, что момент, на котором будут объясняться правила, случился именно с ним.
Моменты Сердара Азмуна
Очевидно, что защитники "Рубина" оказались не готовы к активности Сердара Азмуна внутри штрафной Юрия Дюпина. В первом тайме иранец постоянно был открыт. Как итог - Азмун стал самым бьющим футболистом "Зенита" до перерыва, сделав 4 удара. Но все они были мимо ворот. 2 раза Азмун бил по штангам. А в одном моменте не попал в ворота, с пары метров.
Во втором тайме Азмун чуть подсел физически, плюс Леонид Слуцкий приставил к нему защитника на постоянной основе. И парадокс - Азмун забил своим единственным ударом после перерыва. Но та реализация, которую продемонстрировал Азмун в первом тайме, не добавит игроку интереса со стороны европейских клубов. Тот же Шомуродов уехал в Италию, потому что забивал в "Ростове" даже в неявных моментах. Это невезение или все-таки уровень Азмуна?
Огород на казанском стадионе
Наследие чемпионата мира... В Самаре "Крылья Советов" временно переезжают на старенький "Металлург", потому что новый стадион дал трещину. В Казани "Рубину" придется играть на помнившем чемпионские победы стадионе "Центральный". Все дело в агрономах, которые не подготовили газон на "Казань Арене".
Поле ну такое pic.twitter.com/iPUflbz1T9— Airat Shamilov (@AShamilov) March 8, 2021
Понятно, что условия для команд были одинаковыми. Понятно, что Хвича тоже натыкался в борозде на фланге. Но "Зенит" - играющая команда, которая умеет раскатывать атаки низом. Казанский газон в этом смысле потенциал команды Сергея Семака ограничил.
Если почитать интервью главных тренеров ФНЛ после фервальских матчей, то у них есть одна общая тема - состояние газонов. Похоже, что скоро подобное будет на пресс-конференциях и в РПЛ. Если на ведущих аренах такой огород, то что можно требовать от той же "Уфы"? "Зениту" не повезло, что встречу сразу не перенесли на "Центральный".
Дзюба и пенальти №2
Жаль, что в Казани не было Станислава Черчесова. Главный тренер сборной России вчера побывал на обоих московских матчах. Сначала он посмотрел на игру динамовского столба Грулева, потом оценил дубль спартаковца Соболева. Поддается ли игра Артема Дзюбы сравнению с игрой потенциальных конкурентов в сборной? После возобновления сезона Дзюба совсем не впечатляет. А в некоторых моментах его игра больше огорчает.
И дело не только в незабитом пенальти. Хотя если ты считаешь себя лидером, берешь мяч в решающий момент, то бить надо не на технику с мыслью, упадет вратарь раньше или нет. Такие пенальти пробиваются так, чтобы у голкиперов не оставалось никаких шансов. 2 удара (правда, оба в створ), 1 передача под удар, 59% выигранных единоборств и ни одной успешной обводки - это точно игра лучшего нападающего чемпионата? Кризис Дзюбы бьет по всему "Зениту". Хватит Семаку авторитета, чтобы попробовать сыграть без Артема?
Юрий Дюпин
"Зениту" не повезло, что вратарь соперника поймал кураж. Ведь если голкипер ловит свою волну, оседлать ее очень сложно. Вспомните хотя бы перфомансы Довбни против "Спартака". Ведь после он пропускал пачками, а против красно-белых что-то нащупал. Так же и Дюпин, который блистал на ленточке. 9 сэйвов, огромное количество классных выходов. И ни грамма беспокойства (момент с пенальти это потверждает). После матча Дюпин оценил свою игру как "обычные трудовые будни". Если для него такая игра "обычная", то что ж тогда он творит на тренировках?
"Зенит" играл сильнее. Питерцы создали большое количество моментов, которые обязаны были забивать. Но постоянно чего-то не хватало. Чувствовался легкий недонастрой. То администраторы форму забудут, то Барриос обрежет всю команду передачей назад (такой эпизод был в первом тайме), то Ловрен с Дугласом Сантосом не определят, кто из них будет накрывать удар Макарова. В итоге, все вылилось в поражение, ставшее для команды Сергея Семака вторым после возобновления сезона. Но по матчу в Казани к тренеру не может быть претензий.
Фото: кадры из трансляции "Матч Премьер"