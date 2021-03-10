Источник: Акинфеев сможет сыграть с "Арсеналом"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев тренируется с командой, вернувшись в строй после болезни.
Фото: ЦСКА
По данным источника, Акинфеев возобновил тренировки с командой вчера, 9 марта. Напомним, что из-за недомогания голкипер ЦСКА пропустил матчи РПЛ с "Локомотивом" (0:2) и "Ахматом" (2:0).

Ожидается, что Акинфеев сможет сыграть в матче 22-го тура РПЛ с "Арсеналом". Встреча пройдет 13 марта и начнется в 14.00 мск.

Отметим, что ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ (40 очков). "Арсенал" - 15-й (14 очков).

Источник: Bobsoccer

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Теги: Акинфеев ЦСКА
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