По данным источника, Акинфеев возобновил тренировки с командой вчера, 9 марта. Напомним, что из-за недомогания голкипер ЦСКА пропустил матчи РПЛ с "Локомотивом" (0:2) и "Ахматом" (2:0).
Ожидается, что Акинфеев сможет сыграть в матче 22-го тура РПЛ с "Арсеналом". Встреча пройдет 13 марта и начнется в 14.00 мск.
Отметим, что ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ (40 очков). "Арсенал" - 15-й (14 очков).
Источник: Bobsoccer
Источник: Акинфеев сможет сыграть с "Арсеналом"
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев тренируется с командой, вернувшись в строй после болезни.
Фото: ЦСКА
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