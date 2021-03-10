Онопко заявил, что хотел бы, чтобы Акинфеев вернулся в сборную. При этом, по его словам, вратарь ЦСКА вряд ли изменит свое решение завершить выступления за национальную команду.
"Конечно, я тоже очень бы хотел этого. Но, хорошо зная характер Игоря, мне кажется, он от своих слов не отступит. Если Акинфеев что-то говорит, то делает это, взвесив все за и против", - сказал Онопко.
Источник: Спорт-Экспресс
Онопко спрогнозировал, вернется ли Акинфеев в сборную России на Евро-2020
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о возможном возвращении голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева в сборную России для выступления на чемпионате Европы.
Фото: ЦСКА
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