Онопко спрогнозировал, вернется ли Акинфеев в сборную России на Евро-2020

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о возможном возвращении голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева в сборную России для выступления на чемпионате Европы.
Фото: ЦСКА
Онопко заявил, что хотел бы, чтобы Акинфеев вернулся в сборную. При этом, по его словам, вратарь ЦСКА вряд ли изменит свое решение завершить выступления за национальную команду.

"Конечно, я тоже очень бы хотел этого. Но, хорошо зная характер Игоря, мне кажется, он от своих слов не отступит. Если Акинфеев что-то говорит, то делает это, взвесив все за и против", - сказал Онопко.

Источник: Спорт-Экспресс

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Онопко Акинфеев ЦСКА Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Дубль Сергеева позволил "Крыльям Советов" одержать победу над "Томью" Кержакова 1
"Нефтехимик" обыграл "Спартак-2", продлив безвыигрышную серию красно-белых до 8 матчей
Онопко спрогнозировал, вернется ли Акинфеев в сборную России на Евро-2020
"Нижний Новгород" в домашнем матче уступил "Факелу" 2
В "Ювентусе" высказались о возможном продлении контракта с Роналду
СМИ: "Барселона" сделала предложение Агуэро несколько часов назад 1
Черданцев - о вылете "Юве" из Лиги чемпионов: не в Роналду дело. Команда и без него играла примерно так же
Вратарь "Краснодара" Агкацев, пропустивший шесть мячей от "Спартака", отправлен во вторую команду "быков" 9
Источник: Черчесов и его помощники получают 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах 17
Источник: Акинфеев сможет сыграть с "Арсеналом"
Евсеев - о вылете "Ювентуса" из ЛЧ: Роналду, хоть он и игрок экстра-класса, не может постоянно делать разницу 1
Онопко высказался о шансах "Спартака" на чемпионство 4
"Спартак" пошутил про решение Роскомнадзора замедлить работу "Твиттера" 6
"Может, там колдун сидит и мешает". Вилков рассказал о российском стадионе, на котором не любит судить 4
Вратаря "Эвертона" Ольсена ограбили преступники с мачете
Роша и Селихов - в стартовом составе "Спартака-2" на матч с "Нефтехимиком"
"Ростов" анонсировал продажу билетов на "Спартак" в стиле сериала "Острые козырьки" 4
Джеррард: болельщики "Ливерпуля" не хотят, чтобы я возглавил команду
В "Ювентусе" оценили вероятность подписания Месси
Онопко: Васин - защитник от бога с данными Беккенбауэра 13
Вилков: телекомментаторам проводят семинары, объясняют трактовки. А они поджигают темы на ровном месте 4
Силкин: в плане индивидуального мастерства у "Спартака" игроки поинтереснее, но у "Динамо" лучше командные действия 3
Онопко - об уходе из ЦСКА: когда в тренерский штаб вошли Березуцкий и Ермакович, мелькнуло - не под меня ли? 1
Кокорин возобновил индивидуальные тренировки после травмы 6
Геркус: посмотрел матч "Ювентуса" и удивился множеству аналогий с "Зенитом" 11
Вилков - о работе арбитров: ошибки - неизбежный процесс и часть игры 5
Гильерме вернулся на первое место по количеству "сухих" матчей в сезоне
Ари может покинуть "Краснодар" по завершении текущего сезона 4
Приключения Холланда с пробитием пенальти в матче "Боруссия" Д - "Севилья" (видео)
"Зенит" занимает первое место в РПЛ по рейтингу FAIR PLAY, "Спартак" - последний. "Химки" - лучшие в 21 туре 18
Все новости
-