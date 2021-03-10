"Вакцинирование будет проходить в порядке живой очереди. Перед процедурой нужно будет пройти стандартный медосмотр. Все процедуры будут бесплатными. Второй прием вакцины возможно будет осуществляться перед следующим домашним матчем "Зенита", - заявили "Р-Спорт" в пресс-службе петербургской команды.
Петербургский "Зенит" станет первой командой в РПЛ, которая предоставит своим болельщикам сделать прививку от коронавируса.
Матч 21-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ахматом" пройдет 13 марта и начнется в 16:30 мск.
Петербургский клуб идет на первом месте в турнирной таблице российского чемпионата, имея в активе после 20-ти матчей 42 очка. "Ахмат" занимает 11-е место, набрав 26 очков.
Игра первого круга, прошедшая 21 ноября в Грозном, закончилась со счетом 2:2.
Перед матчем "Зенит" - "Ахмат" на "Газпром Арене" пройдет вакцинирование от коронавируса
"Зенит" станет первой командой РПЛ, которая предложит своим болельщикам сделать прививку от коронавируса вакциной "Спутник V".
Фото: "Getty Images"
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