- Борьба за выживание - это не для слабонервных. Мы видели в матче с "Локо", что "Арсенал" может играть против топовых команд, он имел преимущество во втором тайме, пока не пропустил первый гол. И нужно на игру с ЦСКА перенести все позитивные моменты, которые у туляков были в прошлом туре. И биться в каждом матче. Для "Арсенала" сейчас каждая игра, как финал, - передают слова Кирьякова "Известия".
Тульский "Арсенал" проиграл 5 матчей РПЛ подряд и опустился на 15 место - в зону прямого вылета. "Оружейники" идут вровень с "Уфой" - по 14 очков, уступая ей по личным встречам, и на 1 очко опережают "Тамбов". ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в активе команды Виктора Гончаренко 40 очков, ее отставание от идущего первым "Зенита" составляет 2 очка.
Кирьяков: борьба за выживание - это не для слабонервных. Для "Арсенала" матч с ЦСКА будет как финал
Экс-главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков поделился мнением о предстоящем матче туляков с ЦСКА в 22 туре РПЛ.
Фото: ФК "Арсенал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!