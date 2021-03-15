Адвокат пострадавшего родственника Промеса рассказал, как его клиент получил ранение

Юрист пострадавшего родственника Промеса Иегуди Мошкович объяснил, как получилось, что футболист ударил своего двоюродного брата ножом.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- По словам моего клиента, все произошло как гром среди ясного неба. Была вечеринка, они вместе фотографировались, а под конец веселья атмосфера изменилась, и он получил тот злополучный удар. Должна была быть какая-то причина? Уже после кто-то предположил, что это произошло, потому что мой клиент много лет назад что-то украл у матери Промеса. Но это чушь. Если бы это было так, зачем бы он звал его на вечеринку? - передает слова Мошковича "Чемпионат".

Напомним, 29-летний атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес в 2020 году стал главным подозреваемым в уголовной истории с ножевым ранением. По данным нидерландских СМИ, в конце июля 2020 года футболист красно-белых, выступавший в то время за амстердамский "Аякс", на семейной вечеринке нанес удар ножом в область колена своему двоюродному брату. В декабре 2020 года Промес арестовывался, но был отпущен под залог. Следствие по делу продолжается.

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Теги: Спартак Промес
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