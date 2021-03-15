- По словам моего клиента, все произошло как гром среди ясного неба. Была вечеринка, они вместе фотографировались, а под конец веселья атмосфера изменилась, и он получил тот злополучный удар. Должна была быть какая-то причина? Уже после кто-то предположил, что это произошло, потому что мой клиент много лет назад что-то украл у матери Промеса. Но это чушь. Если бы это было так, зачем бы он звал его на вечеринку? - передает слова Мошковича "Чемпионат".
Напомним, 29-летний атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес в 2020 году стал главным подозреваемым в уголовной истории с ножевым ранением. По данным нидерландских СМИ, в конце июля 2020 года футболист красно-белых, выступавший в то время за амстердамский "Аякс", на семейной вечеринке нанес удар ножом в область колена своему двоюродному брату. В декабре 2020 года Промес арестовывался, но был отпущен под залог. Следствие по делу продолжается.
Адвокат пострадавшего родственника Промеса рассказал, как его клиент получил ранение
Юрист пострадавшего родственника Промеса Иегуди Мошкович объяснил, как получилось, что футболист ударил своего двоюродного брата ножом.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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