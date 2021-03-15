Адвокат пострадавшего родственника Промеса рассказал, как его клиент получил ранение

Юрист пострадавшего родственника Промеса Иегуди Мошкович объяснил, как получилось, что футболист ударил своего двоюродного брата ножом.

Фото: "Спорт-Экспресс"