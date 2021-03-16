Напомним, что голландский футболист защищал цвета московского клуба с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 Промес стал чемпионом России в составе красно-белых.
"Я только рад за Квинси и за "Спартак", что он вернулся. Это 100%-е усиление. Если бы я решал, я бы его тогда не отпускал.
Ситуация в Голландии? Я знаю Промеса с другой стороны. Один из немногих людей, кто бесился, когда не забивал на тренировках. Заходил в раздевалку и плевался, что на двухсторонке гол не забил", - приводит слова Комбарова Sport24.
После возвращения в "Спартак" 29-летний Промес принял участие в 3-х матчах Российской Премьер-Лиги, отличившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Команда Доменико Тедеско после 22-х туров чемпионата России располагается на 2-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на 4 очка.
Дмитрий Комбаров: если бы я решал, я бы Промеса в 2018 году не отпускал
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за "Спартак", поделился мнением о возвращении в стан красно-белых полузащитника Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
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