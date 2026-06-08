"Пример для меня". Кривцов высказался о полузащитнике "ПСЖ"

"Витинья. Матвей очень много про него рассказывал. Португалец постоянно открывается. Неважно, в какой позиции мяч, Витинья всегда дает адрес для передачи", - сказал Кривцов.
Витинья является воспитанником "Порту" и выступает за "ПСЖ" с 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провел 50 матчей за парижскую команду во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Этим летом хавбек примет участие в чемпионате мира в составе сборной Португалии.
Источник: "Чемпионат"