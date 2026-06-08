"Пример для меня". Кривцов высказался о полузащитнике "ПСЖ"

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал, какого игрока обсуждал с российским вратарем "ПСЖ" Матвеем Сафоновым.

Фото: ФК "ПСЖ"

"Витинья. Матвей очень много про него рассказывал. Португалец постоянно открывается. Неважно, в какой позиции мяч, Витинья всегда дает адрес для передачи", - сказал Кривцов.