Матчи Скрыть

"Пример для меня". Кривцов высказался о полузащитнике "ПСЖ"

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал, какого игрока обсуждал с российским вратарем "ПСЖ" Матвеем Сафоновым.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Витинья. Матвей очень много про него рассказывал. Португалец постоянно открывается. Неважно, в какой позиции мяч, Витинья всегда дает адрес для передачи", - сказал Кривцов.

Витинья является воспитанником "Порту" и выступает за "ПСЖ" с 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провел 50 матчей за парижскую команду во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Этим летом хавбек примет участие в чемпионате мира в составе сборной Португалии.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится