По словам Олича, проблема ЦСКА заключается в слабых оборонительных действиях. Экс-игрок "армейцев" отметил, что команда практически в каждом матче пропускает один-два гола.
"У ЦСКА много отличных футболистов. Есть тот же Влашич, который всё еще молод, но обладает серьезным опытом. Есть несколько игроков, которые способны выступать на самом высоком уровне. Вижу проблему в том, что ЦСКА практически в каждой игре пропускает один-два мяча", - сказал Олич.
ЦСКА на данный момент занимает третье место в таблице чемпионата России (40 очков). Сегодня, 17 марта, москвичи примут "Зенит" в матче 23-го тура РПЛ. Встреча начнется в 20.00 мск. "Зенит" - лидер чемпионата (45 очков).
Источник: Известия
Олич назвал основную проблему в игре ЦСКА
Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич назвал главную, по его мнению, проблему "армейцев" в нынешнем сезоне.
Фото: Getty Images
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