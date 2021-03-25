Ордец вспомнил, что работал под руководством Фонсеки в донецком "Шахтере". По словам футболиста, Шварц напоминает Фонсеку своим подходом к выстраиванию игры.
"Я в "Шахтере" работал с двумя иностранцами: Луческу и Фонсекой, который сейчас в "Роме". Так вот Шварц похож на Фонсеку шахтерского периода своими мыслями на поле, тактикой, схемой. Он говорит, что надо играть компактно, просит, чтобы линия обороны поднималась высоко. Такого раньше не было при Новикове и Хохлове", - сказал Ордец.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Ордец провел 21 матч и забил один гол. "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 39 очков.
Источник: Советский спорт
Ордец высказался о прогрессе Тюкавина и Захаряна
Ордец: Шварц похож на Фонсеку времен "Шахтера" своими мыслями, тактикой, схемой
Защитник "Динамо" Иван Ордец сравнил наставника "бело-голубых" Сандро Шварца с главным тренером "Ромы" Паулу Фонсекой.
Фото: "Советский спорт"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!