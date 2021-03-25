Ордец: Шварц похож на Фонсеку времен "Шахтера" своими мыслями, тактикой, схемой

Защитник "Динамо" Иван Ордец сравнил наставника "бело-голубых" Сандро Шварца с главным тренером "Ромы" Паулу Фонсекой.
Фото: "Советский спорт"
Ордец вспомнил, что работал под руководством Фонсеки в донецком "Шахтере". По словам футболиста, Шварц напоминает Фонсеку своим подходом к выстраиванию игры.

"Я в "Шахтере" работал с двумя иностранцами: Луческу и Фонсекой, который сейчас в "Роме". Так вот Шварц похож на Фонсеку шахтерского периода своими мыслями на поле, тактикой, схемой. Он говорит, что надо играть компактно, просит, чтобы линия обороны поднималась высоко. Такого раньше не было при Новикове и Хохлове", - сказал Ордец.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Ордец провел 21 матч и забил один гол. "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 39 очков.

Источник: Советский спорт

Ордец высказался о прогрессе Тюкавина и Захаряна

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ордец Динамо Шварц Фонсека
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Соломатин: Олич всегда был командным игроком и никогда не тянул одеяло на себя
Зинченко стал самым молодым капитаном сборной Украины, игрока поздравил Шамиль Газизов (видео)
Хохлов рассказал о своих ожиданиях от матча Россия - Словения эксклюзив
Хохлов: еще до игры с Мальтой ждал, что она будет непростая. Неплохо сыграли 1 эксклюзив
Со сдержанным оптимизмом. Сборная России стартует на молодёжном чемпионате Европы 1
Геркус о матче Мальта - Россия: сборная подарила нам вечер упражнений в сарказме
Источник: "Зенит" интересуется Фонсекой 2
Ордец: Шварц похож на Фонсеку времен "Шахтера" своими мыслями, тактикой, схемой
Колосков: играть со Словенией так, как с Мальтой, нельзя 2
Россия-мол. - Исландия-мол. Где смотреть матч онлайн 25 марта 2021
Форвард "Барселоны" может пропустить остаток сезона из-за операции
Ордец высказался о прогрессе Тюкавина и Захаряна
Ордец: "Динамо" может бороться за медали. Каждая из команд первой шестерки способна занять призовые места
Источник: "Ливерпуль" намерен подписать Суареса
Соболев признан лучшим игроком РПЛ по итогам марта 13
Источник: руководство "Реала" не видит смысла в возвращении Роналду 2
Достигнута договоренность о 50-процентной заполняемости трибун на матчах Евро в Петербурге 3
Обляков будет капитаном молодежной сборной России на чемпионате Европы 1
Николич признан лучшим тренером РПЛ в марте
Гол Макарова в ворота "Зенита" признан лучшим в РПЛ в марте (видео) 8
Ахметов - о матче с Мальтой: мы сыграли не лучшим образом, допустили много ошибок 1
"Спартак" поздравил Соболева с голом в ворота сборной Мальты 11
Колосков: были моменты, когда за нашу сборную в игре с Мальтой становилось неудобно 7
Соболев: Мальта - очень хорошая команда. Довольно организованная, не боялась играть 2
Сборная России вернулась в Сочи после матча с Мальтой (фото) 1
Уткин: в матче с Мальтой у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь 10
Победное возвращение Бородюка и очередная рокировка в борьбе за прямую путевку. Обзор 32-го тура ФНЛ
Теперь и Мальта - проблема для сборной России. Даже проиграли по ударам в створ 15
Черчесов - о победе над Мальтой: игра нам не удалась и не понравилась 8
Черчесов прокомментировал игру Головина и Миранчука в матче с Мальтой 2
Все новости
-