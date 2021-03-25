— Если человек дает результат — значит, его работа правильная. В России тяжело три года подряд доминировать, а Семаку это удается. У каждого свой стиль, и, если бы он ходил с этой условной плёткой, все бы, наоборот, говорили, что ему не хватает человечности. Это очень тонкая грань, которую нелегко поймать, – сказал Оздоев в интервью "СЭ".
Сергей Семак занимает должность главного тренера "Зенита" с 2018 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. За это время команда из Санкт-Петербурга завоевала четыре трофея, в том числе дважды стала чемпионом России.
В текущем сезоне "Зенит" лидирует в российской Премьер-лиге, набрав 48 очков за 23 игры. Гандикап сине-бело-голубых от "Спартака", идущего вторым, составляет четыре очка.
Оздоев отреагировал на слова Орлова о том, что Семаку не хватает плетки
Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал заявление комментатора Геннадия Орлова о нехватке жёсткости у главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
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