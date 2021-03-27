Бувач объяснил прогресс Тюкавина и Захаряна в "Динамо"

Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач высказался о прогрессе полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Я нахожусь в постоянном контакте с директором академии Александром Кузнецовым. Мы на связи и можем обсудить любой вопрос в любое время. У команд академии очень хорошие результаты. Считаю, что там ведётся очень продуманная работа, а клуб делает всё необходимое для создания оптимальных условий. Руководство реализует очень амбициозный проект.

Есть очень интересные ребята, но всё покажет время и их работа. Вы знаете, я не удивлён тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян. Это талантливые футболисты, которые быстро учатся. Всё, что им нужно, – продолжать в том же духе", - сказал Бувач.

17-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян в текущем сезоне принял участие в 6 матчах Российской премьер-лиги, забил в них 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В 4 случаях из 6 хавбек вышел в стартовом составе, 3 встречи провел на поле полностью. В матче молодежного Чемпионата Европы Россия - Исландия (4:1) Захарян заработал пенальти и забил гол с игры.

Нападающий "бело-голубых" Константин Тюкавин провел в этом сезоне 8 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу. Он также сыграл в матче 1/8 финала Кубка России против "Спартака" (2:0), забив один из мячей за "Динамо".

"Динамо" идет на 6-м месте в таблице РПЛ, имея в активе 39 очков в 23-х матчах. Следующий матч команда Шварца проведет 3 апреля. На своем поле "бело-голубые" примут "Уфу". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

Источник: Чемпионат

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Теги: Динамо Бувач Тюкавин Захарян
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