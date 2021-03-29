В планы боссов "богини" на летнее трансферное окно входит усиление позиции левого латераля. Идеального кандидата на это место они видят в лице игрока сборной Казахстана.
Летом 2020 года Бахтиер перешел в стан "армейцев" из "Ростова" за компенсацию в размере 2 млн евро. Хавбек провел за ЦСКА 18 матчей в российской Премьер-лиге, забил один гол и однажды ассистировал партнеру.
Портал Тransfermarkt на данный момент оценивает стоимость Зайнутдинова в 3,5 млн евро.
В составе "Аталанты" выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
Источник: Sport24
Зайнутдинов: обидно, когда ставят под сомнение патриотизм
СМИ: "Аталанта" заинтересована в Зайнутдинове
По данным источника полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов входит в шорт-лист "Аталанты".
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!