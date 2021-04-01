Юсупов – о приглашении в "Витесс": я не решился поехать в Нидерланды

– Я не решился поехать в Нидерланды. Сказал ему: "У меня худо-бедно здесь друзья, все знакомое". А он ответил: "Так и будешь худо-бедно". Мы со Слуцким неплохо общаемся, в Москве живем в одном доме, – рассказал Юсупов в интервью для "Sport 24".
Юсупов мог перейти в голландский "Витесс" летом 2018 года, но принял решение вернуться в "Ростов", за который выступал по аренде в сезоне-2017/18. Всего за желто-синих Артур провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отметился тремя результативными передачами.
В текущей кампании российской Премьер-лиги Юсупов принял участие в 16 матчах "Сочи", в которых забил пять голов.
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Полузащитник футбольного клуба "Сочи" Артур Юсупов рассказал, почему не перешел в "Витесс" Леонида Слуцкого.
Фото: instagram-аккаунт Артура Юсупова
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