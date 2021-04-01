Юсупов – о приглашении в "Витесс": я не решился поехать в Нидерланды

Полузащитник футбольного клуба "Сочи" Артур Юсупов рассказал, почему не перешел в "Витесс" Леонида Слуцкого.



Фото: instagram-аккаунт Артура Юсупова