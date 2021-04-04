Ордец отметил, что указанная информация не соответствует действительности.
"Разговоры о контракте? Впервые об этом слышу. Если бы это было правдой, я бы об этом сказал. Думаю, кто-то просто удочку закидывает какую-то. Для чего? Не знаю", - сказал Ордец.
Отметим, что контракт Ордеца с "Динамо" рассчитан до конца следующего сезона. В нынешнем розыгрыше РПЛ 28-летний украинец провел 22 матча и забил один гол.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (42 очка).
Источник: Спорт-Экспресс
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Ордец прокомментировал слухи о пересмотре контракта с "Динамо"
Защитник "Динамо" Иван Ордец высказался об информации, согласно которой его представитель просил руководство клуба пересмотреть условия контракта.
Фото: "Динамо"
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