- Гончаренко пропагандирует атакующий футбол, поэтому в этом плане их цели и задачи пересекаются. Думаю, что сейчас точно произойдет ментальная встряска, тренер проведет беседу с командой и ребята перестроятся, постараются биться до конца и зацепиться за каждое очко. В общем, я теперь не исключаю шансы "Краснодара" на еврокубки в этом сезоне, - передает слова Ташуева Sport24.
Ранее стало известно, что новым главным тренером "Краснодара" назначен 43-летний Виктор Гончаренко, с декабря 2016 года по март 2021 года тренировавший ЦСКА, стороны заключили контракт со сроком действия до конца июня 2023 года. Прежний наставник "быков" Мурад Мусаев подал в отставку со своей должности после разгромного поражения на своем поле от "Ахмата" (0:5) в матче 24 тура Российской премьер-лиги. "Краснодар" с 34 очками после 24 матчей занимает 10 строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Ташуев: после назначения Гончаренко не исключаю шансы "Краснодара" на еврокубки в этом сезоне
Экс-главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев дал комментарий о назначении Виктора Гончаренко на должность наставника "быков".
Фото: ПФК ЦСКА
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