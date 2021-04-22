"Не любят и не надо. Не для всех ты всегда будешь хорошим или плохим. Есть часть болельщиков, которая тебя поддерживает, есть часть, которая может плохо к тебе относиться. Такая жизнь, такая судьба, ничего страшного.
Что касается спартаковских болельщиков, то моя душа на сто процентов чиста. Я всех, кого можно, защищал, за всех бился, убивался, и за клуб тем более. Можно вспомнить мои твиты с "Зенитом", и с кем я только не рубился, чтобы защитить "Спартак". Я всегда был на стороне клуба, игроков, руководства, персонала. У меня со всеми хорошие отношения, а то, что там есть часть болельщиков, ну, бог им судья. Они не правы? Миллион процентов, и они знают", - сказал Глушаков.
В составе "Спартака" Денис Глушаков играл в период с 2013 по 2019 год. За "красно-белых" он провел 173 матча, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. В "Спартак" он перешел из "Локомотива", за который сыграл в 161 матче и забил 23 мяча.
В сезоне 2019/2020 Глушаков защищал цвета "Ахмата". В составе грозненцев он провел 27 матчей. На его счету 6 голов и 1 результативная передача.
В октябре прошлого года он подписал контракт с "Химками" до конца сезона. За подмосковный клуб он сыграл в 15-ти матчах Российской Премьер-лиги и двух матчах Кубка России, забил 3 гола и стал автором одной результативной передачи.
Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что "Химки" хотят оставить в своем составе Дениса Глушакова.
"Химки" располагаются на 8-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе 38 очков. Со "Спартаком" команда Черевченко сыграет в рамках 28-го тура чемпионата России. Эта встреча пройдет 10 мая на поле "красно-белых". Перед этим "Химки" в гостях сыграют против "Динамо" (24 апреля) и дома с "Уралом" (2 мая).
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Источник: Матч ТВ
Глушаков - о "Спартаке": моя душа на сто процентов чиста. Я защищал всех, бился и убивался
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о плохом отношении к себе со стороны некоторых болельщиков "Спартака", за который игрок выступал ранее.
Фото: РПЛ
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