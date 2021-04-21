Минспорта МО: вероятность, что Глушаков, Мирзов и Идову останутся в "Химках", высокая. Им тут комфортно

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что "Химки" хотят оставить в своем составе трех лидеров.

Фото: РПЛ