Минспорта МО: вероятность, что Глушаков, Мирзов и Идову останутся в "Химках", высокая. Им тут комфортно

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что "Химки" хотят оставить в своем составе трех лидеров.
Фото: РПЛ
Речь идет о полузащитниках Резиуане Мирзове и Денисе Глушакове, а также защитнике Брайане Идову.

— Мы заинтересованы в продлении контракта с Денисом Глушаковым и заключении полноценных контрактов с Резиуаном Мирзовым и Брайаном Идову. Они являются лидерами команды и для "Химок" очень хорошо, что в составе есть такие игроки.

Вероятность, что ребята останутся в "Химках", высокая. Им тут комфортно, — цитирует Терюшкова Sport24.

34-летний Глушаков выступает за подмосковную команду с октября 2020 года. За это время полузащитник провел 17 матчей, в которых стал автором трех голов и голевой передачи.

27-летний Мирзов был арендован "Химками" у "Спартака" на год. Вингер в составе новой команды шестью голами и двумя голевыми передачами в 15 матчах чемпионата России.

Права на 28-летнего Идову принадлежат "Локомотиву". Защитник также был арендован на сезон. В нынешней кампании нигериец провел 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал голевую передачу.

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Теги: Химки Глушаков Идову Мирзов
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