"Очень обидно и досадно проигрывать матч, который мы полностью контролировали. Мы во всех отношениях переиграли соперника, вся статистика говорят за нас, за исключением одного параметра: забитые голы. К сожалению, результат сегодня табло и он не в нашу пользу", - приводит слова Шварца Sport24.
Напомним, что "Химки" вырвали победу у "Динамо" в добавленное время благодаря точному удару арендованного у "Спартака" полузащитника Максима Глушенкова. Подопечные Шварца нанесли 8 ударов в створ ворот соперника, но так и не смогли распечатать ворота Ильи Лантратова.
"Динамо" занимает 6-е место в чемпионате России с 46-ю очками. В активе "Химок" 41 зачетный балл и 8-я строчка турнирной таблицы.
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Шварц - об игре с "Химками": обидно и досадно проигрывать матч, который мы полностью контролировали
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц подвел итоги матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками" (0:1).
Фото: ФК "Динамо"
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