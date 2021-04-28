— Шалимов в "Краснодаре" на тренировках постоянно повторял фирменное "давайте". Еще он придумал выражение "в отвал". Этим он обозначал игровую ситуацию, когда нападающий не открывался под мяч, а стоял в створе ворот и ждал от игроков сильную передачу. По сути, это игра низом, но нацеленная на нападающего.
Как только Михалыч ввел в "Краснодаре" такой "в отвал" — Смолов стал вколачивать 30 мячей, — цитирует Фомина "Чемпионат".
52-летний Шалимов тренировал "Краснодар" с сентября 2016 года по апрель 2018 года, проведя за руководством команды 66 матчей, из которых южане выиграли 30, 18 раз сыграли вничью и 18 раз проиграли.
24-летний Фомин — воспитанник кубанского клуба. Он полноценно покинул команду летом 2019 года, перейдя в "Уфу", а через год став игроком московского "Динамо", за которое выступает до сих пор. В нынешнем сезоне полузащитник провел 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три голевые передачи.
31-летний Смолов был игроком "Краснодара" с 2015 по 2018 год, проведя за команду 101 матч, в которых забил 64 гола и отдал 20 голевых передач. Смолов является лучшим бомбардиром в истории южан. Сейчас нападающий играет за "Локомотив".
Фомин раскрыл секрет феноменальной статистики Смолова в "Краснодаре"
Бывший полузащитник "Краснодара" Даниил Фомин вспомнил нововведение, который ввел тогдашний тренер южан Игорь Шалимов.
Фото: ФК "Динамо"
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