Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" предложит Жиго пролонгировать контракт на три года. При этом предусмотрено повышение зарплаты.
По вопросу продления договора с Жиго высказался Антон Фетисов, возглавляющий PR-департамент "Спартака". Он отметил, что все подобные переговоры возможны только по завершении нынешнего сезона.
"Жиго — один из ключевых игроков "Спартака". Все переговоры возможны только по окончании сезона. И команда, и клуб сконцентрированы на достижении максимально возможного высокого результата в турнирной таблице", - заявил Фетисов.
Отметим, что Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
В текущем розыгрыше РПЛ 27-летний Жиго провел 24 матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Чемпионат
"Спартак" предложит 3-летний контракт Жиго
В "Спартаке" высказались об информации насчет продления контракта с Жиго
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Фото: "Спартак"
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