Матвеев - о Дне Победы: спасибо нашим дедам и бабушкам. Благодаря им мы живем сейчас так замечательно

Матвеев рассказал, что воспоминания о 9 Мая связаны у него с бабушкой, трудившейся в госпитале во время войны.
"Воспоминания с этим днем у меня всегда связаны с бабушкой, которая была на фронте, которая трудилась в госпитале, раненых вытаскивала. Мы раньше всегда собирались у нее дома, пока она была жива, и вся семья вспоминала, сидели, закусывали, пели песни. Историй от бабушки было очень много. Когда я был маленьким, слушал их с открытым ртом", - сказал Матвеев.
Также он поздравил россиян с Днем Победы.
"Всех земляков и всех россиян хочу поздравить с этим величайшим праздником, он долго будет нам помниться. Спасибо нашим дедам, бабушкам, нашим родным, кто отдавал жизнь. Поэтому мы живем сейчас так замечательно", - заявил Матвеев.
9 мая 2021 года отмечается 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Ранее россиян поздравила с праздником национальная сборная. Также поздравление опубликовала российская Премьер-Лига.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Урал"
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