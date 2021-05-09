- Вижу ли я в целом перспективы у этого ЦСКА? Сложно сказать. Нужно признать, что за последние 5 лет команда почти не прогрессировала. Не было трофеев, титулов, за исключением Суперкубка России. Считаю, за этот период можно было выиграть хоть что-то! - приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс".
В последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне РПЛ 2015/2016 под руководством Леонида Слуцкого, его соперником в борьбе за золотые медали был "Ростов" Курбана Бердыева, исход чемпионской гонки был определен только по итогам 30 тура розыгрыша.
Газзаев высказал мнение о перспективах ЦСКА
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос о перспективах своего бывшего клуба.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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