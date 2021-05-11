В настоящее время Тилл выступает за "Фрайбург" на правах аренды. Но, как утверждает журналист Мартин Краббендам, "Фейеноорд" рассчитывает подписать игрока.
Вскоре Тилл должен вернуться в "Спартак". Тогда голландцы попытаются приобрести его. Футболиста хорошо знает Арне Слот, который возглавит "Фейеноорд" после ухода Дика Адвокаата. В Тиллом Слот работал в "АЗ".
"Если даже у клуба не будет денег, "Фейеноорд" сделает всё возможное, чтобы купить Тилла", - написал журналист.
Источник: "Фейеноорд" попытается приобрести Тилла
"Фейеноорд" заинтересован в приобретении полузащитника "Спаратка" Гуса Тилла, сообщают нидерландские СМИ.
Фото: ESPN
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