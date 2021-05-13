По информации источника, данные португальских СМИ об интересе "Зенита" к главному тренеру "Порту" Сержиу Консейсау не соответствуют действительности.
Отмечается, что в "Зените" не планируют искать тренера на замену Сергею Семаку. У наставника петербургской команды полное доверие со стороны руководства клуба.
Напомним, ранее португальская пресса сообщила, что "Зенит" проявляет интерес к Сержиу Консейсау. Отмечалось, что конкуренцию петербуржцам в борьбе за тренера могут составить "Марсель" и "Милан".
Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Источник: "Зенит" интересуется главным тренером "Порту" Консейсау
Источник: "Зенит" не интересуется Консейсау, руководство клуба полностью доверяет Семаку
В "Зените" не собираются искать тренера на замену нынешнему наставнику "сине-бело-голубых" Сергею Семаку.
Фото: "Зенит"
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