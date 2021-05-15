Напомним, ранее сообщалось, что "Химки" испытывают финансовые проблемы. Отмечалось, что игрокам не выплачивают премиальные.
Терюшков заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, в "Химках" всё стабильно.
"У нас нет такой информации. Такая информация появляется всегда, но она не соответствует действительности. В "Химках" все стабильно. Футболисты недовольны сложившийся ситуацией? Конечно, это бред", - сказал Терюшков.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: в "Химках" финансовые проблемы, команда не получает премиальные
Терюшков опроверг информацию о финансовых проблемах "Химок"
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал данные о финансовых проблемах в "Химках".
Фото: РПЛ
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