По сведениям источника, 25-летний Лантратов будет выкуплен московским клубом, но следующий сезон проведет на правах аренды за свой нынешний в клуб.
Сообщается, что такое решение может быть принято из-за того, что действующий вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить игровую карьеру после следующего сезона. В тот момент у него закончится контракт с командой и он рассматривает возможность ухода.
Лантратов выступает за "Химки" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне вратарь провел 30 матчей, в которых пропустил 43 гола и 10 раз отыграл "на ноль". Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.
Источник: "Чемпионат".
Источник: вратарь "Химок" Лантратов перейдет в ЦСКА. Акинфеев может завершить карьеру через год
Вратарь "Химок" Илья Лантратов близок к переходу в ЦСКА.
Фото: ФК "Химки"
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