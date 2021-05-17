Корнеев заявил, что Пиняев может подойти "Барселоне" по стилю игры. Экс-футболист "Барсы" отметил скорость и дриблинг Сергея. Также Корнеев выразил недоумение в связи с тем, что 16-летний Пиняев может отказаться от продолжения карьеры в "Манчестер Юнайтед". Напомним, что ранее молодой форвард ездил в "МЮ" на стажировку.
"По стилю игры Пиняев может подойти "Барселоне". Сергей очень быстрый! Он умеет обыграть один в один. По манере игры все сходится. Почему нет? <...> Но я только не понимаю, зачем искать другую команду, когда на тебя поставил такой клуб как "Манчестер Юнайтед". Много вопросов... Не хочу фантазировать.
А если рассуждать, где Сергею будет лучше, то ему больше подходит "Барселона", чем "Манчестер", поскольку физически в Англии сложнее", - сказал Корнеев.
Напомним, ранее стало известно, что Пиняев может перейти в "Барселону". Если контракт будет подписан, игрок, вероятно, отправится в "Химки" и будет выступать за команду из Подмосковья на правах аренды.
Источник: Спорт-Экспресс
Пиняев попрощался с "Чертаново", он может продолжить карьеру в "Химках"
Источник: Пиняев может подписать контракт с "Барселоной", на игрока также претендует "Зенит"
Корнеев: Пиняев может подойти "Барселоне" по стилю игры
Экс-игрок "Барселоны" Игорь Корнеев поделился мнением о возможном переходе форварда "Чертаново" Сергея Пиняева в каталонский клуб.
Фото: Футбольная школа "Чертаново"
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