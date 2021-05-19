Яровинский: шансы Хвичи остаться в "Рубине", как у девушки встретить динозавра на Тверской

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о будущем полузащитника казанской команды Хвичи Кварацхелии.
Фото: "Getty Images"
"В "Рубине" к футболистам относятся как к людям в первую очередь. И нельзя не отпустить такого игрока, как Хвича, в такие европейские клубы, которые им интересуются и ведут переговоры. Это просто неправильно. Всегда больно терять таких игроков, как Кварацхелия. Но он, к сожалению, не к бабушке едет во дворе мяч гонять. Он, скорее всего, перейдет в топовый европейский чемпионат.

Переговоры по Хвиче есть, но они пока остаются в тайне. Причем переговоры с разными сторонами на разных же стадиях. Сейчас все обстоит ровно так, как и обычно в такой период времени. Все переходит в более и более конкретную фазу.

Шансы на то, что Хвича останется в "Рубине", такие же, как у девушки встретить на Тверской динозавра. 50 на 50 - либо встретит, либо нет", - приводит слова Яровинского "БИЗНЕС Online".

Хвича Кварацхелия перешел в состав "Рубина" в июле 2019 года. В текущем сезоне грузинский футболист провел 23 матча в Российской Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Всего за казанский клуб он сыграл в 51 игре, на счету Кварацхелии 7 мячей и 13 голевых передач. В России Хвича выступал также за московский "Локомотив". В составе "железнодорожников" у него 10 матчей и один гол.

В июне 2019 Кварацхелия дебютировал в составе сборной Грузии. Он провел за национальную команду 8 матчей и забил 3 мяча. Хвича сыграл в двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команд Испании (1:2) и Греции (1:1).

"Рубин" сыграл вничью с "Ротором" (1:1) в матче 30-го тура Российской Премьер-лиги. Счет в матче на 78 минуте открыл нападающий "Ротора" Фламарион, отличившийся с пенальти. Мяч попал в руку защитнику "Рубина" Карлу Старфельту, а судья матча Виталий Мешков был вынужден прибегнуть к помощи VAR.На 93 минуте Мешков вновь смотрел эпизод с рукой, но теперь в штрафной "Ротора". В итоге, судья назначил пенальти, который реализовал Деспотович.

Ничья позволила "Рубину" сохранить четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 53 очка. Казанский клуб в следующем сезоне выступит в Лиге конференций. Стартуют в этом турнире подопечные Слуцкого с третьего отборочного раунда.

Отец Кварацхелии: я хочу заверить грузин, что мой сын не останется в России

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Теги: Рубин Кварацхелия Яровинский
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