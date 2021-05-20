Об этом сообщил агент футболиста Андрей Талаев.
— Пока у нас нет понимания по окончательному переходу Чистякова в "Зенит". На словах решение есть, но на бумаге оно никак не подтверждено, — цитируют Талаева РИА Новости.
Права на 27-летнего Чистякова принадлежат "Ростову". За "Зенит" защитник выступает на правах аренды до конца сезона с октября 2020 года, проведя за это время 14 матчей, в которых отдал две голевые передачи.
Агент Чистякова: нет понимания по окончательному переходу игрока в "Зенит"
"Зенит" не определился с выкупом защитника Дмитрия Чистякова у "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
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