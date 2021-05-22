По данным источника, "Динамо" решило воспользоваться опцией выкупа контракта Варелы. Права на игрока принадлежат "Копенгагену". Сумма выкупа составит 1,4 миллиона евро.
Ожидается, что в ближайшее время Варела подпишет контракт с "Динамо". Соглашение будет рассчитано до лета 2025 года.
Отметим, что Варела пополнил состав "Динамо" в октябре 2020 года на правах аренды. В минувшем розыгрыше российской Премьер-Лиги он провел 17 матчей.
Напомним, что "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ (50 очков).
Источник: Eurostavka
Источник: "Динамо" согласовало долгосрочный контракт с Варелой
"Динамо" согласовало долгосрочный контракт с защитником Гильермо Варелой, вскоре стороны подпишут соглашение.
Фото: Eurostavka
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