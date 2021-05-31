"Понимаю, что он сейчас чувствует". Жемалетдинов - о переходе Мухина в ЦСКА

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Рифат Жемалетдинов прокомментировал переход бывшего партнера по команде Максима Мухина в московский ЦСКА.
Фото: сборная России
"Конечно, пожелал Максиму [Мухину] удачи. Я тоже в 19 лет переходил. Я прекрасно понимаю, что он сейчас чувствует. Пусть работает так же, и у него все получится. Я уверен", - приводит слова Жемалетдинова Sport24.

Напомним, что в 19-летнем возрасте Жемалетдинов перешел из "Локомотива", воспитанником которого является, в казанский "Рубин". Однако хавбек вернулся в стан "железнодорожников" спустя два года.

Мухин - воспитанник самарского футбола, за "Локомотив" выступал с 2019 года. Он подписал с ЦСКА пятилетний контракт. По информации СМИ, зарплата Мухина в армейском клубе увеличилась примерно в 40 раз.

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Теги: Жемалетдинов ЦСКА Локомотив Мухин
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