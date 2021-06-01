Напомним, что на данный момент 24-летний футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с красно-белыми в мае этого года. После Гулиев мог перейти в "Ростов", однако трансфер не состоялся.
Ранее также сообщалось, что нижегородский клуб рассматривает вариант с подписанием контракта с хавбеком "Химок" Денисом Глушаковым.
"Нижний Новгород" — новичок Российской Премьер-Лиги, в минувшем сезоне Футбольной национальной лиги команда финишировала на третьем месте и напрямую попала в высший футбольный дивизион страны из-за проблем "Оренбурга" с лицензированием.
Источник: Sport24
Экс-хавбек "Спартака" Гулиев может перейти в "Нижний Новгород"
"Нижний Новгород" проявляет интерес к бывшему полузащитнику "Спартака" Аязу Гулиеву.
Фото: ФК "Спартак"
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