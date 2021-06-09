По информации источника, 25-летний россиянин перейдет в "Ахмат" на правах аренды. Отмечается, что соглашение клубов предполагает опцию выкупа игрока.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Лысцов принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до 30 июня 2024 года. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 500 тысяч евро.
"Ахмат" в прошедшем розыгрыше чемпионата России финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав за 30 туров 40 очков.
Источник: Eurostavka
СМИ: "Ахмат" арендует Лысцова у "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Виталий Лысцов может продолжить карьеру в другом клубе Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
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