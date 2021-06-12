Федун пожелал спартаковцам, которые выступят на Евро-2020 в составе своих национальных команд, проявить себя на турнире и привлечь внимание сильных клубов. Вместе с тем "Спартак" не хочет терять лидеров команды, добавил Федун.
"Такие турниры как Евро — отличная витрина, чтобы показать себя. Если же говорить о нынешнем турнире, желаю всем спартаковцам в сборных проявить себя и привлечь внимание сильных клубов. Но нам бы, разумеется, не хотелось терять никого из своих лидеров. Уверен, что "Спартак" в следующем сезоне при условии сохранения костяка команды вновь будет бороться за самые высокие места", - сказал Федун.
Отметим, по данным СМИ, нынешним летом "Спартак" могут покинуть несколько ключевых игроков. В частности, сообщается об интересе клубов из ведущих европейских чемпионатов к форварду Джордану Ларссону и хавбеку Алексу Кралу.
Источник: Спорт-Экспресс
Ларссон намекнул на уход из "Спартака" этим летом
Федун рассказал о желании сохранить лидеров "Спартака" в клубе
Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил о намерении "красно-белых" сохранить лидеров команды на следующий сезон.
Фото: "Спартак"
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