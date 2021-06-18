Андреев заявил, что руководство "Крыльев" делает все возможное, чтобы сохранить Сергеева в составе команды. По его словам, информация о том, где продолжит карьеру нападающий, будет озвучена самарским клубом в ближайшие дни.
"Мы делаем сейчас все возможное, чтобы сохранить игрока. В ближайшее время мы озвучим конечный результат. Сегодня еще рановато. Скорее всего, это завтра-послезавтра мы уже сможем озвучить решение. У нас завершающая стадия переговоров по Сергееву. В ближайшее время все встанет на свои места. Он нам нужен, тренер в него верит, видит перспективу. Это хорошо, что есть интерес от топ-клубов Премьер-Лиги. Значит, мы в правильном направлении двигаемся.
В клуб ни одного официального предложения по нему не поступало. Будет все видно в ближайшее время. <...> В ближайшее время увидите результат работы и спортивного директора, и моей. Я думаю, что все хорошо будет у нас, и Сергеева мы сохраним", - сказал Андреев.
Напомним, ранее СМИ опубликовали данные, согласно которым Сергеев близок к трансферу в ЦСКА. Указывалось, что московский клуб готов заплатить 100 миллионов рублей за 26-летнего форварда, забившего 40 голов в прошлом розыгрыше ФНЛ. При этом агент Сергеева сообщил, что ведет переговоры не только с ЦСКА, но и с другими ведущими клубами российской Премьер-Лиги.
Источник: Metaratings
СМИ: форвард "Крыльев" Сергеев близок к переходу в ЦСКА
Агент Сергеева: мы ведем переговоры со всеми командами из топ-6, в том числе и с ЦСКА
Гендиректор "Крыльев": думаю, у нас все будет хорошо, Сергеева мы сохраним
Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев высказался об информации, согласно которой форвард команды Иван Сергеев может перейти в ЦСКА.
Фото: "Крылья Советов"
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