Агент отметил, что ведутся переговоры не только с ЦСКА, но и с другими ведущими российскими клубами.
"Мы ведем переговоры со всеми командами из топ-6, в том числе и с ЦСКА. Не сказал бы, что мы прям близки к заключению контракта. Пока сейчас все на уровне переговоров", - сказал Штромбергер.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Сергеев близок к трансферу в ЦСКА. Указывалось, что "армейцы" готовы заплатить за нападающего 100 миллионов рублей.
Источник: Sport24
СМИ: форвард "Крыльев" Сергеев близок к переходу в ЦСКА
Агент Сергеева: мы ведем переговоры со всеми командами из топ-6, в том числе и с ЦСКА
Агент Юрий Штромбергер, представляющий интересы форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Фото: "Крылья Советов"
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