По данным источника, Сергеев близок к переходу в ЦСКА. Отмечается, что сумма трансфера может составить 100 миллионов рублей. При этом в услугах нападающего также заинтересован "Локомотив".
Напомним, что 26-летний Сергеев в минувшем розыгрыше ФНЛ поучаствовал в 42 матчах, забил 40 голов и сделал семь результативных передач. "Крылья Советов" вышли в РПЛ по итогам прошлого сезона.
Источник: Sport24
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СМИ: форвард "Крыльев" Сергеев близок к переходу в ЦСКА
Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: "Крылья Советов"
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