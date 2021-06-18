- Для кого-то Моргенштерн - это катастрофа. У меня же такая позиция: если мне кто-то не нравится, то я даже не буду говорить о нем. Я вряд ли смогу интервью или какими-то фразами исправить ситуацию. Мне кажется, это невозможно. Алишер выбрал свой путь, у него образ фрика. Если бы моя дочка пришла и сказала, что ей нравятся его треки, а мне бы это не понравилось, то я бы постарался донести до ребенка, что это ненужное, и оградить от этого творчества, - передает слова Тарасова "Спорт-Экспресс".
34-летний опорный полузащитник Дмитрий Тарасов покинул "Рубин" в январе 2021 года и с того времени не выступает ни за один клуб. Контракт с казанцами футболист подписал в феврале 2020 года, в осенней части прошедшего сезона провел за "Рубин" 9 матчей во всех турнирах (7 в Российской премьер-лиге и 2 в Кубке России), не отличившись результативными действиями. До этого Тарасов в течение девяти с половиной лет выступал за московский "Локомотив", который покинул в июле 2019 года.
Тарасов: у Моргенштерна образ фрика. Постарался бы оградить свою дочку от его творчества
Экс-полузащитник "Локомотива" и "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к творчеству музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна.
Фото: ФК "Рубин"
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