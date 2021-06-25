Источник: полузащитник "Локомотива" Иосифов подписал 5-летний контракт с "Вильярреалом"

Вингер московского "Локомотива" Никита Иосифов продолжит карьеру в "Вильярреале".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, 20-летний игрок заключил с испанским клубом контракт сроком на 5 лет. Отмечается, что для перехода в "Вильярреал" Иосифову осталось пройти медицинское обследование.

Более того, утверждается, что все документы для перехода футболиста на правах свободного агента были оформлены еще зимой, но россиянин ждал окончания соглашения с "Локомотивом".

Ранее сообщалось, что Иосифов присоединится к "Вильярреалу Б" и будет периодически привлекаться к работе с основой командой.

Никита является воспитанником академии "Спартака". В систему "Локомотива" он попал в 2018 году. На счету полузащитника за основную команду красно-зеленых в минувшем сезоне 6 матчей во всех турнирах без результативных действий. Контракт Иосифова с "железнодорожниками" истек 1 июня.

Источник: Eurostavka

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Теги: Локомотив Иосифов Вильярреал Ла Лига
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