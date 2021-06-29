Напомним, ранее супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова предложила натурализовать футболиста для выступлений за сборную России.
"Болельщики говорят, что Жиго должен быть в сборной? Это вопрос не для меня, ха-ха", - приводит слова Жиго Sport24.
Защитник Самюэль Жиго в минувшем сезоне провел в составе "Спартака" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. За московский клуб француз выступает с 2018. Всего за "красно-белых" он провел 72 матча, в которых забил 8 мячей.
Сегодня "красно-белые" провели первый матч под руководством нового главного тренера Руя Витории. "Спартак" на сборах в Австрии уступил азербайджанскому клубу "Нефтчи" со счетом 1:2.
Защитник "Спартака" Жиго ответил на вопрос о получении российского паспорта
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго ушел от ответа на вопрос по поводу его возможной натурализации.
Фото: "Getty Images"
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