Гендиректор "Крыльев": в конце сборов будем принимать решение по Онугхе. Контракт еще не подписан

Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев высказался о ситуации с форвардом Германом Онугхой, пребывающим в расположении самарского клуба.

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