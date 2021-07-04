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Гендиректор "Крыльев": в конце сборов будем принимать решение по Онугхе. Контракт еще не подписан

Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев высказался о ситуации с форвардом Германом Онугхой, пребывающим в расположении самарского клуба.
Фото: Getty Images
Андреев сообщил, что контракт с Онугхой не подписан. По его словам, нападающий тренируется с "Крыльями Советов", а решение насчет его будущего будет принято в конце сборов.

"Онугха пока тренируется с командой, в конце сборов будем принимать решение. Контракт еще не подписан", - сказал Андреев.

Отметим, ранее было объявлено, что датский "Вайле", за который 24-летний Онугха выступал в минувшем сезоне на правах аренды, выкупил игрока у "Краснодара".

В прошлом розыгрыше чемпионата Дании Онугха принял участие в 17 матчах и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 650 тысяч евро.

Источник: Sport24

"Вайле" выкупил у "Краснодара" трансфер Онугхи

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Теги: Онугха Крылья Советов Андреев
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